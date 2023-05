Bắt nghi phạm giết người phụ nữ đeo nhiều vàng vứt xác vào bụi sậy

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 29/4, trên đường đi mời đám, chị Nguyễn Hồng Quyên (SN 1978; ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có gặp và trò chuyện với người quen là Trương Văn Đấu (SN 1985; ở ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời). Phát hiện trên người chị Quyên có đeo nhiều trang sức vàng, nên Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đối tượng Trương Văn Đấu

Đến đoạn đường vắng, Đấu bất ngờ từ phía sau xiết và bóp cổ Quyên đến chết. Sau khi vác xác của Quyên giấu trong bụi sậy bên đường, Đấu gỡ lấy 1 chiếc kiềng (khoảng 3,7 chỉ vàng 18K), bộ vòng ximen (gồm 21 chiếc, khoảng 1 lượng vàng 18K), một chiếc nhẫn (khoảng 1 chỉ, vàng 18K).

Tiếp nhận thông tin Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Trần Văn Thời nhanh chóng vào cuộc. Công an huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phong tỏa các cửa ngõ, tổ chức vây bắt đối tượng. Còn phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 2 tổ công tác, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định pháp luật; Tổ còn lại rà soát, nhanh chóng xác minh tang vật và địa điểm đối tượng bán tang vật.

Đến khoảng 0h10’ ngày 30/4, khi nghi phạm Trương Văn Đấu về đến xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời thì bị lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ. Trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được tang vật (3,1 chỉ vàng 18K và số tiền khoảng 42 triệu đồng).

Quá trình vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng đã phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã góp phần bảo đảm tình hình ANTT của địa phương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5./.