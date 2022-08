Bắt nghi phạm đâm chết người trên vỉa hè

Ngày 26/8, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bàn giao Trần Công Hiếu (17 tuổi, trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) cùng hung khí cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Phúc Dân (17 tuổi, trú La Tháp, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam) từ đầu năm 2022 nên khi thấy Dân đăng Facebook đang ở vị trí 92 Nguyễn Đỗ Cung, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Hiếu nhờ Nguyễn Ngọc Khương (18 tuổi, cùng tru Hòa Khương) chở đi nói là có việc cần giải quyết.

19h ngày 25/8, Hiếu nhờ Khương chở đến chợ Hòa Mỹ rồi tự mình vào mua 1 con dao nhọn. Mua dao xong, Hiếu tiếp tục nhờ Khương chở đến 92 Nguyễn Đỗ Cung.

Đến nơi, phát hiện anh Dân đang ngồi nhậu với bạn tại vỉa hè trước nhà, Hiếu xuống xe, đến vung dao đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng nạn nhân rồi ra xe của Khương chạy khỏi hiện trường.

Nguyễn Ngọc Khương (trái) và Trần Công Hiếu.

Còn anh Dân, sau khi bị đâm, được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chết trên đường đến bệnh viện.



Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Minh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Đến 20h40, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ Hiếu tại 152 Hàm Nghi. Sau đó, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Hòa Minh cũng truy bắt Khương khi đang trốn tại địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Liên quan hành vi dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, ngày 26/8, Công an phường Mỹ An phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn làm rõ vụ chém người tại quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, lúc 2h30 ngày 24/8, anh N.T.B (trú phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ngồi nhậu cùng một nhóm bạn tại quán vỉa hè trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An). Tại đây, anh B. mua cá viên chiên của một người bán hàng rong với giá 50 nghìn đồng nhưng chỉ trả 30 nghìn đồng nên hai bên xảy ra cãi vã.

Một lúc sau, người bán cá viên chiên cùng 2 người khác chạy xe máy quay lại quán, cầm dao tự chế chém anh B. gây thương tích nặng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Mỹ An phối hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Ngũ Hành Sơn làm rõ 3 người chém anh B. là Trần Quốc Anh (27 tuổi, trú Phù Cát, Bình Định), Nguyễn Hữu Huỳnh Đức (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (25 tuổi, cùng trú tổ 20, phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng).