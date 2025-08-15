HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt nam thanh niên mang cá thể Cu li chết đi bán

Tr.Đức |

Đang mang một cá thể Cu li nhỏ đã chết đi bán thì Trần Quốc Bảo bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố một vụ án về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bắt giữ Trần Quốc Bảo vì vi phạm bảo vệ động vật qúy hiếm tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quốc Bảo tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 12 giờ 50 phút ngày 6-8, tại khu đô thị Toàn Gia 2, xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng), lực lượng Công an xã Kẻ Sặt trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Trần Quốc Bảo (SN 2004, trú tại KDC Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng).

Qua kiểm tra, Công an xã đã bắt quả tang Bảo đang mang theo một cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus /Nycticebus pygmaeus) đã chết, trọng lượng 400 g, với mục đích bán trái phép để kiếm lời.

Theo Công an TP Hải Phòng, Cu li nhỏ là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Kẻ Sặt đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng
Tags

bảo vệ động vật quý hiếm

nam thanh niên mang cá thể Cu li chết đi bán

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại