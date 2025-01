Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định bắt giữ Lê Đình H. (SN 1994; ngụ xã Thanh Tân, huyện Như Thanh) về tội "Hiếp dâm".

Theo Công an huyện Như Thanh, lệnh bắt giữ đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2024, Công an huyện Như Thanh đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc nữ sinh V.T.H.T. (SN 2007; ngụ huyện Như Thanh. Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ sinh này đang học lớp 10) bị Lê Đình H. hiếp dâm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Như Thanh đã vào cuộc lấy mẫu gửi Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để giám định.

Kết quả cho thấy nữ sinh này bị rách bộ phận sinh dục, mẫu tinh trùng giám định thu được trên quần lót xác định là của Lê Đình H.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.