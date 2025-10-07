Bắt nam thanh niên đâm chết bạn gái trên vỉa hè ở TP.HCM

Tối 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đan Huy (20 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, Huy và chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Cà Mau, đang làm việc tại một quán bar ở phường Vũng Tàu, TPHCM) có quan hệ tình cảm và thuê phòng trọ ở chung với nhau như vợ chồng. Gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Sau đó, chị H. chuyển ra căn hộ tại phường Tam Thắng, TPHCM để ở. Còn Huy chuyển lên phường Phú Mỹ, TPHCM.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 19h tối 4/10, Huy chạy xe máy đến căn hộ của chị H. để nói chuyện. Thấy một người đàn ông từ phòng chị H. đi ra rồi bỏ đi. Bực tức, Huy ra xe lấy con dao chuẩn bị từ trước rồi quay lại tìm chị H.. Lúc này chị H. cũng ra ngoài đi làm.

Khi chị H. vừa đến cửa sau taxi, Huy lao đến dùng dao đâm trúng ngực khiến chị gục ngã xuống vỉa hè và tử vong sau đó. Gây án xong, Huy chạy về chỗ ở trốn, vứt dao ở lề đường. Đến sáng 5/10, Huy ra công an đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân phát hiện một cô gái bị đâm và tử vong tại chỗ trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TPHCM.

Nhận tin, Công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra xác minh. Qua khám nghiệm cô gái đã tử vong với vệt máu từ vết thương ở vùng ngực bụng.

Người dân nơi đây cho biết, hung thủ đã lao đến đâm một nhát trúng nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi. Nạn nhân gục xuống và chảy nhiều máu. Dù người dân đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.