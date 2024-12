Bắt Mr Pips Phó Đức Nam: Thu giữ thêm "siêu xe", 18 căn chung cư, biệt thự

Thông tin thêm về vụ triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến Tik Toker nổi tiếng Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994, Bà Rịa, Vũng Tàu), Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa kê biên, thu giữ thêm nhiều tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Ngày 26/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng đặc biệt lớn của đường dây Mr Pips Phó Đức Nam, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Cụ thể, nhà chức trách đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 và 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 căn nhà chung cư, biệt thự trị giá 100 tỷ đồng. Nâng tổng con số thu hồi tài sản trong vụ án là 5.300 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định trong các tài khoản nước ngoài 500.000 USD và nhiều tài sản hiện đang ở nước ngoài.

Khối tài sản thu giữ trong vụ án Mr Pips và đồng phạm đã lên đến hơn 5.300 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Công an TP Hà Nội đang xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài và truy nã đối tượng đang bỏ trốn.

Trong vụ việc này, một đối tượng cầm đầu khác là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế.