Bắt một "đại gia" gỗ

Chiều 31/5, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trước đó một ngày, tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên, 57 tuổi, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng này có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc.

Theo tìm hiểu của PV báo Người lao động, bị can Nguyên là một "đại gia" có tiếng trong giới kinh doanh gỗ ở huyện Ea Kar.

Tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần, Nguyên bàn bạc với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (Lĩnh, Hùng và Điệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 19/4).

Cụ thể, khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc rồi tiến hành thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những “Dự án” hợp pháp, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để Lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “Dự án” không có thật này rồi bán cho nhiều người khác thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án trên, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về tội Nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn - cán bộ địa chính xã Cửa Dương với cùng tội danh trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.