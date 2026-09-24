Bật mí tập đoàn quyền lực "bơm tiền" và công nghệ giúp Google có điện hạt nhân: Nằm ngay ở châu Á!

Tập đoàn châu Á này đã đầu tư 100 triệu USD vào dự án điện hạt nhân cung cấp điện cho Google.

Interesting Engineering đưa tin ngày 22/9 cho biết, công ty năng lượng hạt nhân Mỹ Kairos Power đã lựa chọn công ty kỹ thuật Samsung C&T để hỗ trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất 50 MW cho Google.

Hiện tại, Kairos Power đang xây dựng hai lò phản ứng tại Oak Ridge, bang Tennessee, Mỹ. Lò phản ứng đầu tiên, Hermes 1, là một lò phản ứng trình diễn công suất thấp, giúp công ty hoàn thiện thiết kế thương mại của mình.

Khách tham quan chiêm ngưỡng mô hình lò phản ứng mô-đun nhỏ cải tiến do Hàn Quốc phát triển tại Triển lãm Năng lượng Hạt nhân Quốc tế 2026 ở Trung tâm triển lãm BEXCO tại Busan, Hàn Quốc, ngày 22 tháng 4 năm 2026. Ảnh: YONHAP/EPA

Lò phản ứng thứ hai, Hermes 2, là lò phản ứng quy mô thương mại đầu tiên của Kairos Power. Sản lượng từ Hermes sẽ được tính là 50 MW đầu tiên trong thỏa thuận với Google.

Kairos Power đặt mục tiêu đưa Hermes 2 đi vào hoạt động năm 2030 nhằm góp phần bán điện cho "gã khổng lồ" Google.

Trước đó vào năm 2024, Google đã đồng ý mua khoảng 500 MW điện hạt nhân từ Kairos Power vào năm 2035. Quan hệ đối tác này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện năng từ các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục tăng cao.

Thỏa thuận trị giá 100 triệu USD

Theo một thỏa thuận ràng buộc, Samsung C&T sẽ đầu tư vào Kairos Power và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trị giá lên đến 100 triệu USD.

Samsung C&T (thuộc Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc) đã tham gia vào nhiều dự án xây dựng lớn và góp phần xây dựng khoảng 10 lò phản ứng hạt nhân trên khắp thế giới.

Sự tham gia của Samsung C&T có thể giúp Kairos Power tăng cường năng lực lập kế hoạch và xây dựng dự án khi chuẩn bị cho các lò phản ứng tương lai.

Hai công ty cũng dự định sử dụng mối quan hệ hợp tác này để hỗ trợ các nhà máy sử dụng công nghệ lò phản ứng nhiệt độ cao làm mát bằng muối florua của Kairos Power (gọi là KP-FHR) ở nhiều thị trường.

Lò phản ứng Hermes 2 đang được xây dựng. Ảnh: Kairos Power

Kairos Power bắt đầu xây dựng Hermes 2 tại Oak Ridge vào tháng 4/2026, sau khi nhận được giấy phép xây dựng từ Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ vào tháng 12 /2024.

Lò phản ứng này sẽ trình diễn công nghệ KP-FHR. Dự án này sẽ giúp công ty giải quyết các thách thức về kỹ thuật, cấp phép, sản xuất và xây dựng trước khi xây dựng các nhà máy thương mại lớn hơn.

Muối florua và nhiên liệu hạt nhân tiên tiến

Hermes 2 sẽ sử dụng muối florua làm chất làm mát. Loại muối này có thể chịu được nhiệt độ rất cao trước khi sôi. Điều này cho phép lò phản ứng hoạt động ở áp suất thấp hơn so với hầu hết các hệ thống hạt nhân làm mát bằng nước truyền thống.

Áp suất vận hành thấp hơn có thể giảm nguy cơ giải phóng áp suất đột ngột trong trường hợp thiết bị gặp sự cố.

Thiết kế này là một phần trong phương pháp tiếp cận của Kairos Power nhằm phát triển các lò phản ứng tiên tiến với các đặc tính an toàn khác biệt so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống.

Lò phản ứng cũng sẽ sử dụng nhiên liệu TRISO. Loại nhiên liệu này chứa các hạt uranium nhỏ được bao bọc bởi các lớp gốm và carbon. Các hạt được phủ lớp này sau đó được tạo thành các thanh nhiên liệu lớn hơn.

Các lớp bảo vệ được thiết kế để giữ lại các vật liệu phóng xạ trong điều kiện khắc nghiệt và cải thiện hiệu suất nhiên liệu.

Tham khảo: IE