Bật mí không gian "tương lai" của Gala trao giải Better Choice Awards 2025: Từ robot chó, ô tô chạy lên sân khấu tới những màn trình diễn bùng nổ

Sau nhiều tháng diễn ra đầy sôi động với những cuộc "rượt đuổi" kịch tính, hành trình Better Choice Awards 2025 đã chính thức khép lại giai đoạn bình chọn từ cộng đồng.

Gala trao giải Better Choice Awards 2025 thuộc khuôn khổ Triễn lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Năm 2025

Hàng trăm nghìn lượt bình chọn từ người dùng trên khắp cả nước không chỉ phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ dành cho những sản phẩm, dịch vụ nổi bật, mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của giải thưởng thường niên này. Kết quả sẽ được kết hợp với đánh giá từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn, tạo nên bảng xếp hạng cuối cùng trước khi công bố trong đêm Gala trao giải vào ngày 3/9 tới tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Đại tiệc nghệ thuật - công nghệ

Không chỉ là nơi vinh danh thương hiệu, Gala trao giải Better Choice Awards 2025 còn được thiết kế như một không gian trình diễn mang đậm hơi thở của tương lai. Sân khấu với sức chứa hơn 2.000 khách mời lấy cảm hứng từ mô hình “Thành phố thông minh”, kết hợp màn hình LED thông minh và hệ thống ánh sáng tương tác, mang đến khung cảnh hiện đại và giàu cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt là khu vực trao giải mô phỏng đại lộ, nơi ô tô có thể chạy thẳng lên sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Bất ngờ hơn nữa, khán giả sẽ được gặp gỡ Argos - chú robot chó siêu đáng yêu, góp phần mang lại trải nghiệm độc đáo, vừa công nghệ vừa gần gũi.

Âm nhạc bùng nổ, cảm xúc thăng hoa

Không gian Gala sẽ càng thêm thăng hoa với loạt tiết mục từ những nghệ sĩ được yêu thích như Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Han Sara. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn, khiến khán giả vừa bùng nổ theo giai điệu sôi động, vừa lắng đọng trong những khoảnh khắc giàu ý nghĩa.

Vinh danh những cái tên xứng đáng

CFA (Consumer Finance Awards) vinh danh các giải pháp tài chính tiêu dùng sáng tạo

Better Choice Awards 2025 tiếp tục là nơi ghi nhận nỗ lực và thành công của các thương hiệu trong nhiều lĩnh vực. HDBank vươn lên dẫn đầu hạng mục “Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng”, trong khi Vikki Digital Bank được vinh danh ở “Ngân hàng số Đổi mới sáng tạo”.

Smart Choice Awards là hệ thống vinh danh những đột phá về công nghệ tiêu dùng

Ở mảng công nghệ tiêu dùng, hệ sinh thái nhà thông minh EZVIZ đã chứng minh sức cạnh tranh khi đứng cùng sân chơi với Xiaomi, Apple, Samsung trong hạng mục “Hệ sinh thái toàn diện xuất sắc”. Ở thiết bị di động, Xiaomi 15 Ultra được công nhận là “Tiên phong bứt phá công nghệ”. Tất cả những cái tên xứng đáng nhất, được yêu thích bởi cả người dùng lẫn Hội đồng thẩm định sẽ được vinh danh tại Gala trao giải.

ừng bỏ lỡ sự kiện đáng mong chờ này!

Với quy mô hoành tráng và ý tưởng độc đáo, Gala trao giải Better Choice Awards 2025 không chỉ là lễ trao giải, mà còn là đại tiệc đa sắc màu nơi công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc giao thoa. Từ sân khấu thành phố thông minh, sự xuất hiện của ô tô và robot Argos cho đến âm nhạc bùng nổ, tất cả đều đưa khán giả bước vào một không gian “tương lai”.

Với tất cả những điểm nhấn này, Better Choice Awards 2025 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện giải trí - công nghệ đáng nhớ mà bạn không nên bỏ qua.