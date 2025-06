Bật mí cách du học Canada tiết kiệm năm 2025

Chi phí du học tăng, nhiều gia đình băn khoăn. Năm 2025, chương trình Global Pathways mang đến lộ trình du học Canada tối ưu, tiết kiệm đến 40% chi phí.

Học phí dễ tiếp cận, bằng cấp quốc tế

Tại Canada, chương trình Global Pathways hiện liên kết với hai trường đại học công lập là Dalhousie University và University of New Brunswick, những đại học có uy tín lâu năm, đào tạo đa ngành và đặc biệt nổi bật với chi phí học tập cạnh tranh so với các trường nói tiếng Anh khác.

Dalhousie University giảng dạy chương trình Bachelor of Management, với các chuyên ngành như Entrepreneurship and Innovation (Khởi nghiệp và đổi mới), Leadership and Organizations (Lãnh đạo và tổ chức), Managing Data and Information (Quản trị dữ liệu và thông tin), Public Sector Management (Quản lý khu vực công) hay Environment, Sustainability and Society (Phát triển bền vững và xã hội).

Học phí cho sinh viên quốc tế được ấn định ở mức 3.741,8 CAD/môn, và sinh viên có thể theo học theo lộ trình 1+3 hoặc 2+2.

Trong khi đó, University of New Brunswick - một trong những trường công lập lâu đời nhất Canada - đào tạo chương trình Bachelor of Business Administration với các chuyên ngành như Finance (Tài chính), Accounting (Kế toán), Marketing, Economics (Kinh tế học) và Human Resource Management (Quản trị nhân sự).

Đáng chú ý, trường áp dụng mức học phí chỉ 2.159,2 CAD/môn, được xem là mức khá hấp dẫn trong hệ thống đối tác của Global Pathways.

Xem thêm: Xin visa du học Canada dễ hay khó? 7 bước cần nắm rõ

Nhiều cơ hội học tập đa dạng với University of New Brunswick - Ảnh: University of New Brunswick

Cơ hội học bổng cả 2 giai đoạn

Chương trình Global Pathways cho phép sinh viên học 1 hoặc 2 năm đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Canada để hoàn tất chương trình cử nhân và nhận bằng quốc tế.

Giai đoạn 1 được tổ chức tại Việt Nam, với mức học phí cố định 19,375 triệu đồng/môn. Nếu chọn lộ trình 1+3 (10 môn), học phí tại Việt Nam chỉ khoảng 193 triệu đồng/môn. Nếu chọn lộ trình 2+2 (20 môn), tổng học phí là 387 triệu đồng - tiết kiệm đáng kể so với chi phí học tương đương tại Canada.

Đặc biệt, sinh viên có thành tích học tập và năng lực tiếng Anh tốt sẽ được xét cấp học bổng đầu vào, với mức hỗ trợ từ 20% đến 75% học phí. Những học sinh đạt GPA từ 9.0 và IELTS 8.5 sẽ có cơ hội nhận học bổng Chancellor’s Scholarship, tương đương giảm 75% học phí, giúp tiết kiệm gần 300 triệu đồng nếu học đủ 20 môn.

Không dừng lại ở đó, giai đoạn 2 tại Canada cũng mang đến cơ hội tiết kiệm tiếp tục. University of New Brunswick giữ mức học phí ổn định dưới 2.200 CAD/môn, trong khi Dalhousie University có chính sách xét học bổng chuyển tiếp dựa trên kết quả học tập giai đoạn 1 và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Như vậy nhìn chung, sinh viên có thể tiết kiệm đến 40% tổng chi phí du học so với hình thức học toàn phần tại Canada, bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí.

Bên cạnh yếu tố tài chính, lộ trình du học của Global Pathways cũng giúp sinh viên có thời gian chuẩn bị tốt hơn về mặt học thuật, rèn luyện tiếng Anh, làm quen với kỹ năng nghiên cứu và phương pháp học đại học quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ sinh viên quốc tế thất bại hoặc phải đổi ngành khi sang nước ngoài vẫn còn cao do chưa được chuẩn bị đầy đủ.

Để đăng ký chương trình Global Pathways Canada, học sinh cần đạt điểm trung bình từ 8.0 trở lên (tính theo học bạ lớp 11, học kỳ I lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT) và có chứng chỉ IELTS Academic 6.5 (các kỹ năng thành phần từ 6.0) hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của chương trình. Ngoài ra, học sinh đã trúng tuyển đại học chính quy trong nước, hoặc có điểm thi đánh giá năng lực từ Đại học Quốc gia TP.HCM, cũng đủ điều kiện xét tuyển.

Hiện chương trình đang nhận hồ sơ cho ba kỳ tuyển sinh chính tháng 9-2025, tháng 1-2026 và tháng 5-2026. Thí sinh có thể đăng ký sớm để giữ chỗ học bổng và được ưu tiên xét tuyển theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ.

Trong bối cảnh chi phí du học tăng cao và nhiều gia đình đang tìm kiếm những giải pháp an toàn hơn cho hành trình quốc tế của con em mình, mô hình du học bán phần - đặc biệt tại Canada - đang trở thành lựa chọn chiến lược.