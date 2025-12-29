Bật mí bí kíp “đi cho đã” tại HOZO CITY TẾT FEST từ nay đến đêm countdown 31/12

Với chủ đề CITY-MAZE-ING – Muôn sắc bất ngờ, HOZO CITY TẾT FEST mở ra một mê cung trải nghiệm: ăn – xem – nghe – cảm, nơi văn hoá, nghệ thuật và âm nhạc cũng như tinh thần cộng đồng đan xen, mở ra cách cảm Tết mới – đa chiều, sống động và mang nhịp thở của thành phố.

Lạc vào mê cung trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn chỉ có tại HOZO CITY TẾT FEST

Lạc lối trong mê cung ẩm thực

Vừa đặt chân đến lễ hội, A-Maze Street, chợ Tết Maze-zô hay Chợ Á-mê!Local® là những điểm dừng chân lý tưởng để nạp năng lượng trước khi tiếp tục hành trình. Các món ngon đặc trưng từ bánh mì, xôi, bún đậu đến trà sữa, cà phê muối – đủ nhanh gọn để đi tiếp, đủ hấp dẫn để khiến bạn muốn dừng lại lâu hơn một chút.

Nhưng tại HOZO CITY TẾT FEST, ăn uống không chỉ dừng ở việc chọn một món hợp vị. Đó còn là hành trình khám phá những câu chuyện được gửi gắm sau từng hương và vị – từ ký ức Tết quen thuộc đến những cách tiếp cận ẩm thực mang tinh thần sáng tạo đương đại.

Ở MÊ VỊ® – nơi ẩm thực được kể như một hành trình trải nghiệm. Lần đầu tiên, 8 nhà hàng Việt Nam thuộc danh sách MICHELIN Guide 2025 cùng xuất hiện trong một lễ hội, kết hợp với triển lãm ẩm thực – kiến trúc tại MÊ Tales®, mang đến trải nghiệm "thưởng thức – xem – hiểu" trọn vẹn.

Nếu muốn đào sâu hơn vào tinh thần Tết đương đại, đừng bỏ qua VỊ Battle® – nơi các đầu bếp trẻ làm mới món Tết truyền thống, hay MÊ VỊ Banquet®, mâm cơm Tết nghệ thuật gồm tám món được kết hợp bởi bếp trưởng của nhà hàng đạt 1 sao MICHELIN Star 2025 cùng đội ngũ đầu bếp trẻ từ 02 nhà hàng thuộc MICHELIN Guide 2025 - người đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi VỊ Battle®.

Không gian Văn hóa ẩm thực giàu bản sắc tại MÊ VỊ®

Thưởng Tết sớm giữa không gian nghệ thuật

Sau khi trải nghiệm trọn vẹn các hương vị, hãy giảm nhịp để tận hưởng không gian nghệ thuật tại Immersive House® – nơi được dự đoán sẽ khiến người ta nán lại lâu nhất nhờ chuỗi trải nghiệm nghệ thuật được thiết kế liên hoàn, kết nối chặt chẽ về chủ đề và cảm xúc với 3 hoạt động: Visual Mapping TẾT MORPHOSIS, VJ:MAZED và triển lãm đa phương tiện CTRL+M.

Mở đầu là triển lãm đa phương tiện CTRL+M, kể câu chuyện về di sản tương lai của đô thị bằng công nghệ, hình ảnh và âm thanh đa giác quan. Tiếp đó là hoạt động trình diễn thị giác TẾT MORPHOSIS với sự tham gia của 3 nghệ sĩ tài năng Nguyễn Hoàng Giang (giang.it), Cao Hoàng Long và Lạc Hoàng dưới sự giám tuyển của Võ Thuỷ Tiên (Thuy-Tien Vo), mang đến 3 dòng chảy hình ảnh, cho bữa tiệc thị giác mãn nhãn, đa tầng cảm xúc.

Khép lại hành trình thưởng lãm tại Immersive House® là VJ:MAZED– cuộc thi VJ mở rộng đầu tiên tại Việt Nam, nơi các nghệ sĩ trình diễn thị giác trẻ được đặt vào một "sàn đấu" chuyên nghiệp để chuyển hóa âm thanh, ánh sáng và nhịp sống đô thị thành những màn trình diễn giàu tính thẩm mỹ.

Vòng thi bán kết VJ:MAZED tại không gian triển lãm nghệ thuật Immersive House®

Muốn trải nghiệm HOZO CITY TẾT FEST cho đúng "gu", cứ bắt đầu bằng một vòng ăn uống ở A-Maze Street, rẽ vào những không gian nghệ thuật để chậm lại và cảm, rồi kết thúc đêm bằng âm nhạc bùng nổ tại MÊ BEAT Stage. Giữa đủ kiểu vui chơi cuối năm, HOZO CITY TẾT FEST không phải một điểm đến lướt qua, mà là một cuộc hẹn kéo dài – nơi giới trẻ có thể ăn Tết sớm, dạo chợ, nghe nhạc và sống trọn nhịp lễ hội theo cách của riêng mình.

Nhanh tay cập nhật ngay các thông tin hấp dẫn tại website https://citytetfest.com/ hoặc fanpage City Tết Fest .