Bắt Lý Văn Ngọc sinh năm 2007

Ngày 1/10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị phối hợp với Công an xã Văn Môn (Bắc Ninh) bắt giữ 4 thanh niên lái xe máy gây ra vụ tai nạn khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong và 3 người bị thương.

Quá trình điều tra, Công an xã Văn Môn xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không biển số, mang theo hung khí đuổi đánh nam thanh niên Hà Văn H., tạm trú ở thôn Yên Vĩ, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh (là người điều khiển xe máy trong vụ tai nạn).

Nhóm đối tượng gồm: Tráng Thành Lương (SN 2006), Lý Văn Ngọc (SN 2007), Sùng A V. (SN 2009) và Ma Văn T. (SN 2009), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; hiện thuê trọ tại thôn Đông Bích, xã Văn Môn, Bắc Ninh.

Các đối tượng sử dụng dao, kiếm tự chế đuổi đánh người đi đường (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Các đối tượng khai nhận đã điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh Hà Văn H. tại xã Văn Môn dẫn đến việc người này gây tai nạn.

Sau khi biết H. gây tai nạn, nhóm đối tượng đã vứt hung khí tại bãi đất trống thuộc thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn sau đó về phòng trọ và thu dọn quần áo bỏ về tỉnh Lào Cai.

Công an xã đã tiến hành truy tìm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ việc. Hiện 4 đối tượng vi phạm đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ điều ra.