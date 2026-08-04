Bất lực hoàn toàn trước tuyển Việt Nam, cựu tuyển thủ U21 Hà Lan nói gì?

Cựu tuyển thủ U21 Hà Lan Thom Haye đã có chia sẻ sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam.

Trong ngày Indonesia để thua 0-3 trước tuyển Việt Nam, Thom Haye cũng có màn trình diễn đáng thất vọng. Ở 2 trận đấu, tiền vệ 31 tuổi có 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Nhưng khi đối đầu tuyển Việt Nam, Thom Haye đã nếm trải cảm giác bất lực hoàn toàn.

Thom Haye (áo đỏ) bất lực trước hàng thủ Việt Nam

Thống kê chỉ ra rằng cựu tuyển thủ U21 Hà Lan không tạo ra được bất cứ cơ hội dứt điểm nào cho đồng đội dù có tới 59 đường chuyền. Cả 6 đường tạt bóng của Thom Haye cũng đều đi không trúng đích.

Không những vậy, tiền vệ 31 tuổi còn để mất bóng 21 lần, tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công chỉ đạt dưới 50% và phải nhận 1 thẻ vàng. Dấu ấn hiếm hoi của Thom Haye là cú sút bị thủ môn Patrik Lê Giang bắt gọn.

Trả lời sau trận đấu, Thom Haye thừa nhận thất bại: “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã chơi tốt cả trong hiệp một và hiệp hai. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng trước Singapore trong trận đấu cuối cùng. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa".

Một trận đấu đáng thất vọng của Thom Hayer

Thom Haye từng khoác áo nhiều cấp độ đội tuyển từ U15 đến U21 Hà Lan trước khi quyết định nhập tịch và chơi cho ĐTQG Indonesia từ năm 2024. Anh hiện đã ra sân 20 trận và ghi được 3 bàn cho đội bóng xứ Vạn đảo. AFF Cup 2026 chính là kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Thom Haye. Trước đây khi còn chơi cho U17 Hà Lan, tiền vệ này từng 2 lần vô địch giải U17 châu Âu.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)