Bất lợi khi không mang chứng minh nhân dân

Không mang CMND không thuộc trường hợp tạm giữ hành chính Theo quy định, những trường hợp kiểm tra thông thường khi công dân không mang theo CMND thì công an chỉ mời về để xác minh chứ không thuộc trường hợp phải tạm giữ hành chính. Theo quy định tại Nghị định 17/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2013 thì chỉ có ba trường hợp sau đây bị tạm giữ hành chính: Thứ nhất, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay các hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác. Thứ hai, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong các trường hợp sau mà người vi phạm có dấu hiệu bỏ trốn, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm, gây cản trở việc xử lý vi phạm. Thứ ba, khi cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Thời hạn tạm giữ người là 12 giờ kể từ thời điểm giữ, trong trường hợp phức tạp thì cho phép là 24 giờ hoặc khu vực biên giới, trên sông, trên biển… thì cho phép giữ 48 giờ. Ở cấp xã, thẩm quyền ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính thuộc về chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Nếu là công an thì thẩm quyền thuộc về trưởng công an phường (không phải trưởng công an thị trấn hay trưởng công an xã). TS CAO VŨ MINH, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM