Bắt Lê Văn Điền và nhiều người khác

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng trú tại ấp Tân Thành (xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) gồm: Lê Văn Điền (sinh năm 1972), Lê Thị Ngọc Nhan (sinh năm 1971, vợ Điền), Lê Phước Sang (sinh năm 1991), Lê Phước Hoàng (sinh năm 1999), Lê Công Triết (sinh năm 1983) và Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1982).

Các đối tượng (từ trái sang phải) Lê Văn Điền, Lê Thị Ngọc Nhan, Lê Phước Sang, Lê Phước Hoàng, Lê Công Triết và Nguyễn Văn Lộc (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Trước đó, sáng 18/11, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nhan ông Điền phục vụ thi công Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là đường tỉnh 945), đoạn qua xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên.

Lúc này, vợ chồng Điền cùng các đối tượng Sang, Hoàng, Triết, Lộc, Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1980) và Lê Thị Thương (sinh năm 1981, hàng xóm không bị thu hồi đất)… đã chửi bới, dùng bom xăng cùng nhiều hung khí tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Hậu quả làm 4 chiến sỹ cảnh sát, 1 công nhân bị thương, nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công bị hư hại.

Tang vật thu giữ trong nhà Điền (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).





Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Cơ quan chức năng đã khống chế bắt giữ Nhan, Điền, Sang, Hoàng, Lộc, Triết, Thủy và Thương.

Ngày 22/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nhan, Điền, Sang, Hoàng, Lộc và Triết cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Riêng, Thủy và Thương cho viết cam kết chấp hành pháp luật, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố, điều tra xử lý theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục làm rõ.