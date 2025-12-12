Liên quan vụ “Bé gái 5 tuổi bị người lạ lột lấy đôi bông tai vàng ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ Lê Thị Bích Trâm (SN 1988, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 10/12/2025,Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của ông Đào Hữu T. (cha ruột của bé gái 5 tuổi) về việc con gái bị người lạ lột lấy đôi bông tai vàng.

Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan điều tra

Ông T. cho biết, khoảng 20h, ngày 8/12, con gái ông T. đang chơi ở trước nhà hàng xóm địa chỉ E18/5EA, ấp 56, xã Tân Vĩnh Lộc thì nghe thấy tiếng con gái khóc nên chạy ra xem thì thấy 2 người phụ nữ đi xe đạp điện chạy ngang qua.

Khi ông chạy đến xem thì con gái nói bị lấy mất đôi bông tai. Nhận tin, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét đối tượng có liên quan.

Hiện trường nơi Trâm cướp bông tai của bé gái

Đến 13h30 ngày 11/12, Công an phát hiện Lê Thị Bích Trâm cùng con gái là L.N.B.A. (SN 2016) đang tại địa chỉ Phòng số 1, Nhà trọ 1C8/2, ấp 68, xã Tân Vĩnh Lộc nên mời về làm việc.

Tại Công an Trâm đã thừa nhận hành vi Cướp đôi bông tai bằng vàng 18k của bé gái. Sau khi cướp được, Trâm đem đi bán tại tiệm vàng Kim Thành Mẫn.