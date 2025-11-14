Bắt Lê Ngọc Vĩnh

Quảng Trị ngày 14/11 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ngọc Vĩnh (sinh năm 1984, trú tại Khu phố 5, phường Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/7/2024, Vĩnh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải và Du lịch Quảng Trị để thuê một chiếc xe Toyota Avanza, biển số 74A-134.88. Chiếc xe có trị giá hơn 447 triệu đồng, được thuê trong thời hạn 3 tháng.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định - Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được xe, Vĩnh đã lập tức mang chiếc ôtô này đi cầm cố để lấy số tiền 210 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, Vĩnh đã sử dụng toàn bộ số tiền cầm cố xe vào việc trả nợ cá nhân và tiêu xài hết, dẫn đến mất khả năng chi trả, không thể lấy lại tài sản để trả cho công ty. Cơ quan điều tra nhận định hành vi này thể hiện rõ việc Vĩnh lợi dụng hợp đồng thuê tài sản để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.