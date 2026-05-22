Bắt Kiều Quốc Nhã - mắt xích quan trọng trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia

Thực hiện cao điểm 45 ngày, đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, từ đối tượng Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà được phát hiện qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thuộc Công an Thành phố không chỉ truy xét, bắt giữ 04 nhánh “đầu trên” đã từng bán ma tuý cho Kiều Quốc Nhã; mà còn bắt giữ 08 nhánh “đầu dưới” tiêu thụ ma tuý của đối tượng Nhã bán lại kiếm lời tại nhiều địa phương.

Từ đối tượng Kiều Quốc Nhã, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy

Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện, làm rõ các vụ chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy của các đối tượng đã mua ma túy của Kiều Quốc Nhã về sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư,...

Đáng chú ý, trong đó có bị can Đinh Long Nhật, tức ca sĩ Long Nhật, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà cùng quản lý và nhân viên vào ngày 26/3.

Ngoài ra có bị can Sơn Ngọc Minh, tức ca sĩ Ngọc Minh, nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm 2026 đến nay tại nhà riêng.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Kiều Quốc Nhã, Đinh Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả của chuyên án thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an Thành phố, theo đúng tinh thần chỉ đạo: “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”.





Đồng chí Đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng phòng PC04 cho biết: Ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng PC04 đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan; kiên trì khai thác, truy vết đến cùng từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

