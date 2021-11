Hàng loạt các tờ báo lớn của Trung Quốc sáng ngày hôm nay đưa tin, Alvin Chau (Châu Trác Hoa) - tỷ phú casino Macau vừa bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. Lý do khiến vụ việc này trở nên nóng trên các diễn đàn là bởi Alvin Chau bị tình nghi đứng đầu đường dây đánh bạc xuyên biên giới với số tiền khủng, mở sòng bạc trái phép, vướng nghi án rửa tiền cùng vô số tình tiết nghiêm trọng.

Công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã lập hồ sơ điều tra 1 đối tượng mở sòng bạc vào tháng 7/2020. Trong quá trình thi hành, công an phát hiện thêm một nhóm tội phạm đánh bạc xuyên biên giới với nghi phạm hình sự là Alvin Chau. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ôn Châu đã phê chuẩn việc bắt giữ nghi can tỷ phú casino theo quy định của pháp luật.

Alvin Chau là doanh nhân kiêm tỷ phú casino nức tiếng Hong Kong và Macau. Đồng thời, ông cũng là nhà đầu tư phim, đồng sáng lập Tập đoàn Suncity tham gia hàng loạt bộ phim điện ảnh bom tấn như Chống Ma Tuý, Chiến Dịch Mekong,...

Không chỉ vậy, Alvin Chau còn là nhân vật vướng 1001 lùm xùm liên quan đến việc ngoại tình trắng trợn, bao nuôi bồ nhí là kiều nữ Mandy Lieu (Liêu Bích Lệ). Suốt những năm qua, Mandy Lieu sinh cho người tình tỷ phú 3 người con, đồng thời thách thức "bà cả" Trần Tuệ Linh. Mãi tới năm 2020, cặp đôi mới chia tay nhau, Alvin Chau tặng số tiền 300 triệu đô la Hong Kong (900 tỷ đồng) làm phí chia tay.

Alvin Chau và vợ cả Trần Tuệ Linh.

Suốt 5 năm qua, Alvin Chau còn có thêm "bồ nhí" bên ngoài là mỹ nhân TVB Mandy Lieu. Vì bê bối này, Mandy Lieu trở thành tiểu tam bị ghét nhất nhì làng giải trí Hong Kong

Nguồn: Weibo