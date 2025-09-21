HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Cao Nguyên |

Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Ngày 21-9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hùng Vương (49 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn chết người tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Võ Hùng Vương để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 17-9, ông Vương điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi đến Km 1760+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn quan xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) thì xe tải tông vào xe máy do ông Nguyễn Anh T. (45 tuổi) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Th. (39 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Cú tông mạnh khiến anh Th. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Vương khai nhận, sau khi xảy ra tai nạn đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50 m. Sau khi xuống kiểm tra xe thì thấy đông người tại hiện trường nên lo sợ rồi bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

CLIP: Gây tai nạn chết người, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường

Tây Ninh bắt 3 đối tượng liên quan vụ giết người ở Đồng Nai
