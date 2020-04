Bắt khẩn cấp tài xế lùi xe cán chết bé trai rồi bế xác đi phi tang, chùi hiện trường

Ngày 25/4, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Quỳnh Phương khiến cháu bé 1 tuổi tử vong.



Sau vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc điều tra và xác định tài xế Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, trú phường Quỳnh Phương) là người đã lùi xe gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Công an sau đó đã tiến hành bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự đối với tài xế Vinh để tiếp tục điều tra.

Hiện trường tài xế lùi xe không chú ý khi cháu bé 1 tuổi đứng phía sau đuôi.

Thượng tá Hà cho biết thêm, trong vụ việc này, hành vi của tài xế Vinh là vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Ngoài ra, tài xế còn có hành vi che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường.

Trước đó vào sáng 22/4, tài xế Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi trên địa bàn phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Khi đang lùi vào hẻm nhỏ, tài xế không chú ý quan sát nên đã lùi đâm vào 1 cháu bé hơn 1 tuổi đứng bên đường.

Thấy cháu bé đã tử vong, tài xế lập tức đưa thi thể cháu bé đi phi tang nơi khác và dùng cát lấp hiện trường vụ việc. Tài xế sau đó rời khỏi hiện trường.

Sau khi cán chết cháu bé, tài xế bế xác cháu bé đi phi tang và chùi hiện trường.

Ít phút sau, gia đình cháu bé không thấy con đâu nên tá hỏa đi tìm. Hàng xóm xung quanh cũng tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Riêng tài xế Vinh ở gần đó cũng đã đến và giả vờ tham gia tìm kiếm cùng gia đình nạn nhân.

Không lâu sau, thi thể cháu bé được phát hiện nằm dưới hố rác gần đó. Gia đình sau đó đã báo lên cơ quan công an phường Quỳnh Phương để vào cuộc điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng sau đó đã trích xuất camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.