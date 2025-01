Ngày 6/1, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tùng Giang (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ông Nguyễn Tùng Giang. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Giang là tài xế công nghệ có hành vi đánh mẻ răng và dùng pháo nổ đe dọa tài xế giao hàng (shipper) mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Theo đó, khuya 31/12/2024, Giang điều khiển xe lưu thông trong hẻm trên đường Thống Nhất (phường 15, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với shipper N.T.L. (SN 2003, ngụ quận 12) dẫn đến cự cãi. Dù anh L. điều khiển xe rời đi nhưng ông Giang vẫn đuổi theo đánh nam shipper này gây thương tích.

Ông Giang ném pháo nổ về phía tài xế giao hàng. Ảnh cắt từ clip.

Ngoài ra, ông Giang còn lấy trong người ra một viên pháo tự chế đốt rồi ném về phía anh L.để hù dọa, gây áp lực.

Sự việc được camera an ninh ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo Tiền Phong, Công an quận Gò Vấp đã mời ông Giang và anh L. lên trụ sở lấy lời khai để làm rõ.

Công an TPHCM xử lý nghiêm hành vi côn đồ trên đường phố

Trước đó vào chiều 5/1, gặp gỡ báo chí, Thượng tá Lê Văn Bách, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM đã điều tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp ẩu đả xuất phát từ va quẹt khi lưu thông trên đường. Khi tiếp nhận thông tin các sự vụ này, Công an các quận, huyện đã nhanh chóng vào cuộc xử lý kịp thời và nghiêm khắc.

Thượng tá Lê Văn Bách trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi gặp mặt. Ảnh: A.X.

“Tùy theo mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc cố ý gây thương tích”, Thượng tá Bách thông tin.

Đại diện Công an TPHCM nhận định, các vụ cố ý gây thương tích , gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quá trình lưu thông trên đường hoặc những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống là hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe, hủy hoại tài sản của người khác.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống. Các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.