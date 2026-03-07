Bắt khẩn cấp Tạ Quốc Hùng SN 1995

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 7/3 cho biết, Công an xã Bờ Y đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quốc Hùng (sinh năm 1995, trú tại thôn 7, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Đe dọa giết người”.

Không chỉ có hành vi bạo hành dã man chính người vợ của mình, đối tượng này còn sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống lực lượng Công an nhằm mục đích trục lợi và trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Sự việc bắt đầu vào ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 Tết), công an nhận được thông tin về một vụ bạo hành nghiêm trọng tại một nhà rẫy thuộc thôn Ngọc Tiền nên đã triển khai xác minh, truy xét. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cả đối tượng và nạn nhân đã rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã tìm được nạn nhân là chị H.T.D.H (SN 2004, trú tại tổ dân phố 7, xã Bờ Y) trong tình trạng tinh thần hoảng loạn cực độ.

Qua làm việc, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước Tết 2026, đối tượng Tạ Quốc Hùng (chung sống như vợ chồng với chị H) đã gửi hai con nhỏ cho bà Đ.T.M (mẹ của Hùng) chăm sóc để mượn tiền tiêu xài. Do mâu thuẫn, ngày mùng 6 Tết, Hùng đưa chị H vào nhà rẫy yêu cầu bà nội trả con.

Tại đây, do không thấy các con, Hùng đã nổi cơn thịnh nộ và thực hiện hành vi hành hung tàn ác đối với chị H. Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng và nạn nhân có biểu hiện sợ hãi không dám tố cáo, Công an xã đã phối hợp với Hội phụ nữ xã kịp thời động viên, bảo vệ và khai thác thông tin để làm rõ vụ việc.

Đối tượng Hùng tại hiện trường vụ án - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Trong quá trình lẩn trốn, Tạ Quốc Hùng liên tục dùng nhiều số điện thoại gọi điện chửi bới, áp đặt áp lực lên bà M để đòi tiền nhưng không thành. Để thực hiện mục đích đến cùng, Hùng đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo như “BrilliantElk5381”, “Hà Lê” để đăng tải thông tin bịa đặt rằng hai con nhỏ bị bà M bắt cóc.

Đáng chú ý, đối tượng còn vu khống Công an xã không xử lý vụ việc dù đã báo cáo, đồng thời liên tục công kích, nói xấu lực lượng chức năng khi thấy hình ảnh các cháu nhỏ đang được bảo vệ an toàn tại trường học. Không dừng lại ở đó, Hùng còn gọi điện đe dọa giáo viên trường Mầm non Bình Minh, buộc họ phải giao con cho chị H nhằm mục đích khống chế chị H không được khai báo với cơ quan chức năng.

Trước tình hình phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chị H và hai cháu nhỏ, Công an xã Bờ Y đã vận động gia đình đưa ba mẹ con đến lánh nạn tại khách sạn dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cán bộ chiến sĩ. Song song với đó, lực lượng Công an tích cực truy lùng đối tượng. Sau 06 ngày, Công an xã đã khống chế, bắt giữ được Tạ Quốc Hùng khi đối tượng đang tìm cách bán xe máy để lấy tiền tiếp tục bỏ trốn.

Kết quả điều tra cho thấy, Tạ Quốc Hùng là đối tượng có nhân thân xấu với 02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 01 tiền án về tội Trốn khỏi nơi giam, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025. Tại nhà rẫy ở thôn Ngọc Tiền, Hùng đã dùng dây cao su quàng qua xà ngang cửa, khống chế và buộc dây vào cổ chị H như hành vi treo cổ, đồng thời túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và mở van bình gas đe dọa đốt để uy hiếp tính mạng. Hành vi hung hãn này đã gây chấn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân.

Về thông tin nhân thân của các cháu nhỏ, do Hùng và chị H chưa đăng ký kết hôn nên hai con được khai sinh theo họ mẹ.