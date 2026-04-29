Bắt khẩn cấp "phi công trẻ" Trần Trung Nghĩa 23 tuổi

Ngày 29/4, báo Tuổi trẻ Online cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin trên báo Đắk Lắk, khoảng tháng 11/2022, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N. (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) qua mạng xã hội. Đầu năm 2026, Nghĩa vào Đắk Lắk sinh sống cùng chị N. và em gái của chị tại phường Ea Kao.

Trong thời gian ở chung, nhận thấy em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng, Nghĩa nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26/3 đến 21/4, đối tượng đã 6 lần lén lút lấy trộm tổng cộng 5 cây vàng, đem bán lấy gần 800 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Trần Trung Nghĩa - Ảnh: báo Đắk Lắk

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Ea Kao nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.