HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp "phi công trẻ" Trần Trung Nghĩa 23 tuổi

Trang Anh |

Đầu năm 2026, Trần Trung Nghĩa vào Đắk Lắk sinh sống cùng chị N. và em gái của chị tại phường Ea Kao.

Ngày 29/4, báo Tuổi trẻ Online cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin trên báo Đắk Lắk, khoảng tháng 11/2022, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N. (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) qua mạng xã hội. Đầu năm 2026, Nghĩa vào Đắk Lắk sinh sống cùng chị N. và em gái của chị tại phường Ea Kao.

Trong thời gian ở chung, nhận thấy em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng, Nghĩa nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26/3 đến 21/4, đối tượng đã 6 lần lén lút lấy trộm tổng cộng 5 cây vàng, đem bán lấy gần 800 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Trần Trung Nghĩa - Ảnh: báo Đắk Lắk

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Ea Kao nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

công an tỉnh Đắk Lắk

Phụ nữ

Báo Đắk Lắk

Công an phường Ea Kao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại