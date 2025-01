Bắt khẩn cấp "phi công trẻ" Nguyễn Vũ Linh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ngày 8/1 cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra cho tại ngoại đối với Trịnh Huế Minh (sinh năm 1999, ngụ ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất) do đang nuôi con nhỏ).

Qua lời khai của các đối tượng, trước đó, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Vũ Linh quen biết chị N.P.H.D (sinh năm 1984, ngụ tại tỉnh An Giang), cả hai phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, Trịnh Huế Minh là vợ của Nguyễn Vũ Linh, biết việc Linh và chị D có quan hệ tình cảm với nhau nên Minh đã bàn bạc cùng chồng đe dọa đăng hình ảnh cùng các đoạn video nhạy cảm của chị D lên trang mạng xã hội nhằm mục đích tống tiền chị D.

Đối tượng Nguyễn Vũ Linh và Trịnh Huế Minh cùng tang vật - Ảnh: CA Kiên Giang



Sau khi cả hai thống nhất, đối tượng Minh chủ động liên lạc nhiều lần với chị D và yêu cầu chị D chuyển số tiền 70.000.000 đồng cho Minh, nếu không chuyển tiền thì Minh sẽ đăng hình ảnh và các đoạn video nhạy cảm của chị D lên trang mạng xã hội.

Đến ngày 07/01/2025, do lo sợ nên gia đình chị D đã chuyển số tiền 70.000.000 đồng cho Minh, theo hướng dẫn của Minh thì gia đình chị D phải chuyển số tiền trên qua tài khoản một cơ sở cầm đồ trên địa bàn xã Mỹ Thuận.

Khi Linh đang làm thủ tục rút số tiền chiếm đoạt của nạn nhân tại cơ sở cầm đồ trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã tạm giữ hình sự đối với Linh và cho tại ngoại đối với Trịnh Huệ Minh (do đang nuôi con nhỏ).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.