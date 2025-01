Bắt khẩn cấp Phạm Nguyễn Ngọc Vũ và 6 đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 07 đối tượng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Bảy đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Thái, sinh năm 2003; Lữ Văn Tâm, sinh năm 2001; Lê Huy Tiến, sinh năm 2007; Phạm Quang Minh, sinh năm 2002; Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 2003; Phạm Nguyễn Ngọc Vũ, sinh năm 1999; Trần Tuấn Vũ, sinh năm 1992, cả 07 đối tượng cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị tạm giữ hình sự về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Phạm Nguyễn Ngọc Vũ.

Trước đó, vào 10 giờ 15 phút ngày 24/01/2025, tại khu vực bờ kè khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, 07 đối tượng trên có hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với chị L.N.H, sinh năm 2006, thường trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hiện tạm trú tại khóm 5, Phường 5, thành phố Vĩnh Long.

Các đối tượng Nguyễn Quang Thái, Phạm Quang Minh, Lê Huy Tiến (từ trái sang).

Qua lời khai ban đầu của nhóm đối tượng, nguyên nhân bắt chị H là do trước đó H có thiếu nợ tiền của nhóm đối tượng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Vĩnh Long nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng trên tại khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giải cứu an toàn cho chị H.

Các đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, Lữ Văn Tăm, Trần Tuấn Vũ (từ trái sang).

Hiện, Công an thành phố Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.