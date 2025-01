Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tuấn (SN 2000, trú tại xóm 2, thị trấn Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi “cướp giật tài sản”. Diễn biến sự việc như sau:

Đối tượng guyễn Xuân Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an huyện Hương Sơn

Vào khoảng 9 giờ ngày 17/01/2025, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận trình báo của chị Phan Thị Nhạn (SN 1978, trú tại thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc 8 giờ 25 phút ngày 17/01/2025 con gái chị là Phạm Thu H. (4 tuổi) đang xem điện thoại di động nhãn hiệu Redmi trước cửa nhà, sát Quốc lộ 8A thì bị kẻ gian cướp mất.

Qua miêu tả của cháu H xác định được thông tin ít ỏi về đối tượng là một nam thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo dài tay màu xanh điều khiển xe mô tô, dừng xe đi bộ đến nhà giật chiếc điện thoại trên tay rồi lên xe mô tô bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, đối tượng hoạt động liều lĩnh, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang lo lắng cho quần chúng Nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy có mặt ngay tại hiện trường phối hợp Công an xã Sơn Bằng tập trung điều tra.

Tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia làm nhiều mũi phối hợp với công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, nhận định, đánh giá, sàng lọc các đối tượng.

Sau 3 giờ đồng hồ điều tra, Công an huyện Hương Sơn đủ căn cứ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tuấn (SN 2000, trú tại Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời thu giữ chiếc điện thoại là vật chứng vụ án mà Tuấn đã bán tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Xuân Tuấn khai nhận ngày 16/01/2025, Tuấn đến huyện Hương Sơn để gặp người yêu. Sáng ngày 17/01/2025, khi Tuấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision màu trắng, đeo biển kiểm soát 37F1-558.23 (xe không chính chủ) trên đường đi từ thị trấn Phố Châu ra Vinh khi qua địa bàn thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn thì phát hiện có một cháu bé đang ngồi xem điện thoại trước nhà, do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Xuân Tuấn đã tiếp cận và cướp giật chiếc điện thoại trên tay cháu bé rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.