HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ

Anh Vũ |

Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn.

CLIP: Công an TP HCM đọc quyết định đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn.

Ngày 15-9, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Bắt khẩn cấp Nguyễn Lâm Minh Tuấn vì hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Nguyễn Lâm Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 14 giờ 30 chiều 12-9, Tuấn lái ô tô chạy đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T. (72 tuổi) điều khiển. 

Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu ông T. Toàn bộ sự việc diễn ra giữa nơi đông người, được nhiều người dân ghi hình lại. Chỉ đến khi được can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Sài Gòn sau đó tiến hành xác minh; đồng thời phối hợp Công an TP HCM mời các bên liên quan lên làm việc, lập hồ sơ vụ việc.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ - Ảnh 2.Tạm giữ hình sự Đặng Quang Hiền sinh năm 2002

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại trong vụ việc liên hệ để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Tags

Phòng Cảnh sát Hình sự

Công an TP. HCM

Công an phường Sài Gòn

Nguyễn Lâm Minh Tuấn

giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại