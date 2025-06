Công an TP Đà Nẵng ngày 23/6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa bắt khẩn cấp đối tượng "cố ý gây thương tích". Cụ thể, Công an thực hiện bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thôi (SN 1977, trú Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiến hành điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và tội Gây rối trật tự công cộng.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định khoảng 21 giờ ngày 16/5, anh P.X.H.P (SN 1982, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) đến phòng của chị N.T.N.T (SN 1983, tại đường Hà Bồng, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ) thăm chơi. Lúc này, vì mâu thuẫn tình cảm với chị T. nên Nguyễn Đức Thôi đã vào khu vực bếp lấy một cây kéo đâm anh P. gây thương tích.

Anh P được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

Camera ghi lại hình ảnh Nguyễn Đức Thôi (áo hoa) lao vào hành hung nạn nhân P (áo bệnh nhân) ngay tại hành lang bệnh viện - Ảnh: CA Đà Nẵng

Đặc biệt, 1 ngày sau, trong lúc anh P. đang được điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Đức Thôi xông vào bệnh viện la hét, chửi bới rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu anh P.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Thôi liên tục đánh vào đầu nạn nhân từ khu vực sảnh lễ tân cho đến tận phòng bệnh, bất chấp sự can thiệp của nhân viên y tế và bảo vệ. Vụ việc gây náo loạn khu điều trị, khiến nhiều bác sĩ, bệnh nhân và người nhà hoảng sợ.

Ngay sau đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn siết chặt công tác đảm bảo an ninh nội viện, chủ động phối hợp với công an địa phương để ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực, đe dọa tính mạng người bệnh.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.