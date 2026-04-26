Bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Tuấn SN 1970 và 4 người khác

Ngày 26/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Phạm Tự (SN 1964, trú xã Xuân Phú), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970, trú xã Nam Phước), Lê Đức Bình (SN 1969, trú xã Nam Phước), Lê Viết Anh (SN 1988, trú phường Điện Bàn) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Văn Phú Hiệp (SN 1989, trú xã Nam Phước) về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng CSHS phát hiện nhóm đối tượng tổ chức ghi số đề tại khu vực thôn Bà Rén, xã Xuân Phú với phương thức hoạt động khép kín, phân cấp nhiều tầng nấc. Thực hiện chỉ đạo quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án bí số 426B để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hoạt động tinh vi, liên xã.

Sau thời gian thu thập tài liệu, đến 17 giờ 50 phút ngày 24/4/2026, tổ công tác Phòng CSHS phối hợp Công an xã Xuân Phú tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tự đang thực hiện hành vi ghi số đề cho các con bạc, thu giữ 02 điện thoại chứa dữ liệu liên quan.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Đà Nẵng

Quá trình điều tra xác định:

Từ tháng 11/2025, Phạm Tự đã liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn để nhận ghi đề cho các con bạc cấp dưới, hưởng hoa hồng 9% tổng số tiền giao dịch mỗi ngày. Riêng ngày 24/4/2026, tổng số tiền Tự nhận ghi đề và chuyển cho Tuấn là hơn 10,4 triệu đồng; trước đó, ngày 21/4/2026 là hơn 26,7 triệu đồng.

Mở rộng đấu tranh, Phòng CSHS làm rõ Nguyễn Anh Tuấn là đầu mối nhận đề từ nhiều “đầu dưới”, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong ngày 24/4/2026 lên đến hơn 72,6 triệu đồng. Sau đó, Tuấn tiếp tục chuyển một phần tiền đề cho Lê Đức Bình, rồi Bình chuyển lên cho Lê Viết Anh – đối tượng đứng ra tổ chức thắng thua chính và tiếp tục chuyển một phần cho đối tượng tên “Hùng” (chưa rõ lai lịch) để hưởng hoa hồng.

Đường dây này hoạt động từ tháng 11/2025 đến nay, với phương thức tinh vi, lợi dụng địa bàn các xã xa trung tâm để tổ chức ghi số đề, lôi kéo nhiều người dân tham gia, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc ước tính gần 10 tỷ đồng. Tang vật tạm giữ gồm: 10 điện thoại di động; 02 xe mô tô; 01 máy tính Casio; 13.500.000 đồng tiền mặt và hơn 90.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.