Bắt khẩn cấp nghi phạm cầm dao xông vào phòng trọ cướp tài sản

Hải Đường |

Nghi phạm bất ngờ xông vào phòng trọ rồi dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản, sau đó lẩn trốn.

Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ nghi phạm Huỳnh Thanh Khiết (35 tuổi; ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là bà T.C.H. (55 tuổi; quê Cà Mau; tạm trú xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Bắt khẩn cấp nghi phạm cướp tài sản dùng dao tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Thanh Khiết lúc bị bắt khẩn cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 15-2, bà H. ở một mình trong phòng trọ ở ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc. Lúc này, một thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đột ngột đẩy cửa xông vào bên trong phòng trọ.

Ngay sau đó, đối tượng lấy dao kề vào cổ bà H. rồi giật sợi dây đang đeo trên cổ nạn nhân. Sau đó, đối tượng nhanh chóng chạy ra xe đang đậu trước sân nhà trọ rồi trốn thoát. Bà H. cho biết mới mua sợi dây chuyền vàng hơn 18 triệu đồng để làm trang sức đón Tết.

Vào cuộc điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhận dạng được biển số xe máy, hình dáng đối tượng và hướng lẩn trốn.

Đến ngày 16-2, Khiết bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp.

