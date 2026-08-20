Bắt khẩn cấp nam sinh viên đại học SN 2007 cướp giật tiệm vàng

Công an phường Chơn Thành, TP Đồng Nai đã bắt giữ nam sinh viên năm nhất cướp giật lắc tay vàng trị giá khoảng 17 triệu đồng tại một tiệm vàng và thu hồi tài sản chỉ hơn 3 giờ sau khi nhận tin báo.

Ngày 20/8, theo tin từ Công an TP Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý H.T.H. (SN 2007, ngụ phường Chơn Thành, TP Đồng Nai), sinh viên năm thứ nhất, về hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h45 phút ngày 15/8, Công an phường Chơn Thành tiếp nhận tin báo của chị T.T.D. (SN 1985), quản lý tiệm vàng K.B.A tại khu phố Minh Thành, về việc vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Hình ảnh hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Theo trình báo, một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo khoác và quần dài màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy Honda Vision không gắn biển số đến tiệm vàng hỏi mua một lắc tay bằng vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ, trị giá khoảng 17 triệu đồng. Sau khi xem món trang sức, người này trả lại và nói sẽ quay lại mua sau. Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên tiếp tục đến tiệm, đề nghị được xem lại chiếc lắc tay.

Khi chị D. đưa chiếc lắc cho khách đeo thử vào cổ tay phải, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy ra xe máy đã chuẩn bị sẵn, tăng ga tẩu thoát về hướng xã Nha Bích. Dù chị D. chạy ra ngoài truy hô, đối tượng vẫn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành đã cử lực lượng đến hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh đặc điểm nhận dạng và triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng. Chỉ hơn 3 giờ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ H.T.H. là người thực hiện vụ cướp giật.

Đối tượng H.T.H cùng phương tiện gây án. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi phạm tội và khai sau khi cướp được chiếc lắc tay đã mang đến một tiệm vàng tại xã Trừ Văn Thố, TP.HCM để bán.

Công an phường Chơn Thành sau đó phối hợp Công an xã Trừ Văn Thố thu hồi chiếc lắc tay vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ, đồng thời tạm giữ phương tiện và các vật dụng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với H. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.