Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Liên quan đến vụ một nam thanh niên có hành vi chửi bới, nhục mạ và hành hung một người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn khuya ở Gia Lai, tối 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Văn Ý (SN 1991; ngụ phường Quy Nhơn Nam) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Nguyễn Văn Ý tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 7-4, Ý cùng hai người bạn đến ăn tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây, do mâu thuẫn trong việc mua bán, Ý đã xảy ra cự cãi với chủ quán là bà T.T.L.

Không dừng lại ở lời qua tiếng lại, Ý bị xác định đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm, đồng thời có hành vi hành hung bà L.

Đối tượng dùng dao đe dọa, ném ghế nhựa và đánh vào vùng đầu, mặt nạn nhân, gây thương tích. Khi con trai bà L. đến can ngăn, Ý tiếp tục rượt đuổi, đánh nhau, khiến tình hình mất kiểm soát.

Vụ việc xảy ra trong khoảng từ 4 giờ 30 đến 4 giờ 55 cùng ngày, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, tạo dư luận bức xúc.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Ý mang tính chất côn đồ, hung hãn, có dấu hiệu cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng". Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 7-4, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm 3 thanh niên ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ tại quán, dẫn đến sự việc như trên.

Sự việc ngay sau đó đã gây phẫn nộ trong dư luận. Hàng nghìn lượt chia sẻ cùng hàng chục nghìn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội đã lên án gay gắt hành vi của người đàn ông đối với phụ nữ lớn tuổi.