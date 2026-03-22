Bắt khẩn cấp các đối tượng gây rối, chém nhau ở bãi đá miền Đông

Nguyễn Tiến |

Công an xã Thường Tân (TPHCM) đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang hung khí hỗn chiến tại bãi đá miền Đông, khiến nhiều người bị thương.

Ngày 22-3, Công an xã Thường Tân (TPHCM) cho biết đã bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến bằng hung khí xảy ra tại bãi đá miền Đông, gây mất an ninh trật tự.

Bắt khẩn cấp các đối tượng hỗn chiến bãi đá miền Đông gây thương tích - Ảnh 1.

Mang hung khí đi “giải quyết mâu thuẫn”, 4 người bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị bắt gồm Lê Hiền (28 tuổi), Đặng Văn Nam (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Sang (25 tuổi) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi), cùng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, ngày 19-3, Hiền, Nam, Sang cùng Trần Văn Chung (32 tuổi) mang theo dao, mã tấu đến bãi đá miền Đông (xã Thường Tân) tìm Khánh để "giải quyết".

Bắt khẩn cấp các đối tượng hỗn chiến bãi đá miền Đông gây thương tích - Ảnh 2.

Hung khí gồm búa và mã tấu bị công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Hiền, Nam và Sang cầm hung khí rượt đuổi, chém Khánh. Bị tấn công, Khánh dùng búa rìu chống trả, khiến hai người trong nhóm đối phương bị thương.

Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an xã Thường Tân phối hợp Viện KSND khu vực 17 nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét và bắt giữ các nghi can.

