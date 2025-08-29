Bắt khẩn cấp bầu Đoan - Chủ tịch CLB Thanh Hóa

Vào hôm qua (28/8/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đến hôm nay (29/8/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hoá đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi trên, lệnh đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Ông Cao Tiến Đoan sinh năm 1960, giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đang thi đấu tại V.League.