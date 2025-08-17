HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường

Cao Nguyên |

Hai thiếu niên ở Đắk Lắk dùng chiếc xe máy trộm cắp trước đó để tiếp tục đi cướp giật tài sản của 1 người phụ nữ đi đường.

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Y Y.N.B.Y. (16 tuổi) và Y K.Ê. (15 tuổi, cùng ngụ tại xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt khẩn cấp 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người phụ nữ đi đường- Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người đi đường

Theo điều tra ban đầu, vì cần tiền tiêu xài, 2 thiếu niên này đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 14-8, khi đang dò la trên Tỉnh lộ 10 (đoạn qua buôn Cuê, xã Dur Kmăl) thì 2 thiếu niên phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy có chiếc điện thoại để ở túi quần phía sau. Ngay sau đó, cả 2 liền điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại của người phụ nữ rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk) đã vào cuộc xác minh.

Đến 16 giờ ngày 15-8, lực lượng công an đã bắt giữ cả 2 thiếu niên khi đang lẩn trốn ở xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk).

Qua đấu tranh, 2 thiếu niên này khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiếc xe máy mà cả 2 dùng làm phương tiện đi cướp giật là xe đã trộm cắp trước đó.

Đối tượng có hình xăm lạ trên trán Lý Văn Sang bị bắt
Tags

điện thoại

công an tỉnh Đắk Lắk

trộm cắp

cướp giật

cảnh sát hình sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại