Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Y Y.N.B.Y. (16 tuổi) và Y K.Ê. (15 tuổi, cùng ngụ tại xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ 2 thiếu niên cướp giật tài sản của người đi đường

Theo điều tra ban đầu, vì cần tiền tiêu xài, 2 thiếu niên này đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 14-8, khi đang dò la trên Tỉnh lộ 10 (đoạn qua buôn Cuê, xã Dur Kmăl) thì 2 thiếu niên phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy có chiếc điện thoại để ở túi quần phía sau. Ngay sau đó, cả 2 liền điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại của người phụ nữ rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk) đã vào cuộc xác minh.

Đến 16 giờ ngày 15-8, lực lượng công an đã bắt giữ cả 2 thiếu niên khi đang lẩn trốn ở xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk).

Qua đấu tranh, 2 thiếu niên này khai nhận trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiếc xe máy mà cả 2 dùng làm phương tiện đi cướp giật là xe đã trộm cắp trước đó.