Sáng 31/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an xã Thanh Miện (Hải Phòng) truy vết, bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp xe máy sau 2 giờ gây án.

Hai nghi phạm Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường bị bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 12h00' ngày 29/10, Công an xã Thanh Miện tiếp nhận trình báo của anh T.Q.T, (SN 2006, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về việc sáng cùng ngày, tại Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện (Hải Phòng), anh T.Q.T hẹn đổi bán 1 chiếc xe máy HONDA Airblade mang BKS 18AA-198.84 cho 2 thanh niên không quen biết trên mạng xã hội.

Khi được anh T.Q.T giao chìa khoá xe, 2 thanh niên này đã bỏ chạy, chiếm đoạt xe máy nêu trên. Nhận tin báo, Công an xã Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai truy vết nóng.

Sau hơn 2 giờ, Công an xã Thanh Miện đã xác định, triệu tập 2 nghi phạm gây án là Phạm Đức Nghĩa (SN 2009) và Vũ Mạnh Trường (SN 2007, cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản trên. Hiện, Công an xã Thanh Miện tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.