Bắt khẩn cấp 1 rapper vừa phát hành mini album

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam rapper D.Ark đã bị bắt giữ vì nghi ngờ phân phối và sử dụng cần sa, chỉ 3 ngày sau khi phát hành album mới nhất. Theo báo cáo, Đồn Cảnh sát Mokpo đã thực hiện lệnh bắt giữ D.Ark và hiện đang điều tra anh ta về tội vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ma túy của Hàn Quốc.

Nhà chức trách tin rằng nam rapper có liên quan đến cả việc sử dụng và phân phối cần sa - chất gây nghiện bị cấm theo luật pháp Hàn Quốc. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh sát cho biết D.Ark đã phủ nhận mọi cáo buộc trong quá trình thẩm vấn.

Nam rapper bị bắt khẩn cấp với cáo buộc sử dụng và phân phối cần sa

Đây không phải lần đầu tiên rapper Show Me The Money 777 vướng vào ồn ào. Khi tham gia chương trình năm 2018, anh bị bạn gái tố cáo tấn công tình dục. Sau lời xin lỗi chính thức, D.Ark tiếp tục tham gia chương trình nhưng phần lớn cảnh quay của anh đã bị nhà sản xuất cắt bỏ. Đến năm 2020, rapper này trở lại tham gia Show Me the Money 9 và High School Rapper 4 năm 2021.

Cũng trong năm 2021, khi mới 17 tuổi, D.Ark đã đăng ảnh chụp tại quán bar lên mạng xã hội. Ở thời điểm đó, rapper sinh năm 2004 đã đưa ra lời xin lỗi, hứa sẽ cẩn trọng hơn. Nhưng đến nay, anh vướng phải cáo buộc nghiêm trọng hơn nhiều là sử dụng và phân phối cần sa.

D.Ark tạo dấu ấn qua các chương trình truyền hình về rap

D.Ark sinh năm 2004, có tên thật là Kim Woo Rim. Anh đến từ Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và mang 2 dòng máu Trung - Hàn. Sau khi nổi tiếng. D.Ark ký hợp đồng với công ty quản lý P Nation của PSY. Tuy nhiên hợp đồng này đã chấm dứt sau chưa đầy 1 năm. Kể từ đó, rapper sinh năm 2004 tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty nhỏ hơn mang tên Gazplan.

Chỉ vừa mới vào ngày 23/10 vừa qua, D.Ark phát hành mini album mới gồm các ca khúc 1010, Girlfriend và Sorry For Cheating. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam rapper sau thời gian dài im ắng. Tuy nhiên người hâm mộ vui chưa được bao lâu thì D.Ark đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp.