Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tiến Trình

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 3/9 cho biết qua các biện pháp nghiệp vụ đã nắm được thông tin về đối tượng: Trần Tiến Trình, sinh năm 1983, trú tại khu phố Nguyễn Thị Minh Khai, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức xác minh, triệu tập và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với đối tượng Trần Tiến Trình, kết quả đã phát hiện 09 khẩu súng tại tầng ba nhà Trình. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số súng trên từ năm 2021 trên mạng xã hội với mục đích để săn bắn thú rừng.

Đối tượng Trình (bên phải) khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Lạng Sơn

Tiến hành giám định, kết quả đã xác định 8/9 khẩu súng thu giữ nêu trên thuộc Danh mục vũ khí quân dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 29/8 Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Tiến Trình.Ảnh: CA Lạng Sơn

Số lượng súng thu giữ. Ảnh: CA Lạng Sơn

Cùng ngày 29/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Trình để điều tra làm rõ về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Những trường hợp đang sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần tự giác giao nộp cho cơ quan Công an.