Qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định phát hiện, triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức do Nguyễn Anh Quân SN: 1997, HKTT: Hợp Châu – Tam Đảo – Vĩnh Phúc và Võ Xuân Tín, SN: 1996, HKTT: Bảo An – Bảo Lâm – Lâm Đồng cầm đầu.

Nguyễn Anh Quân và Võ Xuân Tín cùng vật chứng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Nam Định

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Anh Quân và Võ Xuân Tín tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ được nhiều văn bằng, chứng chỉ giả cùng các thiết bị, máy móc như máy in màu, máy tính, máy ép nhiệt … phục vụ việc làm giấy tờ giả.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2020, nắm bắt nhu cầu cần làm giấy tờ, bằng cấp giả để xin việc của nhiều người dân, Quân và Tín đã cấu kết với nhau để tổ chức đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho người có nhu cầu mua trên khắp cả nước với giá tiền từ 900.000 đồng đến 3.000.000 đồng/01 giấy tờ giả.

Hàng trăm giấy tờ giả, bằng giả thành phẩm bị thu giữ. Ảnh: CA Nam Định

Căn cứ kết quả điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 26/12/2024 Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Quân và Võ Xuân Tín. Ra Quyết định Khởi tố Vụ án hình sự "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Các Quyết định, Lệnh của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã phê chuẩn. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét và xử lý tất cả các đối tượng liên quan.

Đây là thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh điều tra (31/12/2051-31/12/2024) và thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của Công an tỉnh Nam Định.

Cơ quan điều tra khuyến cáo: Mọi hành vi sử dụng giấy tờ giả là vi phạm pháp luật và có thể phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Nếu phát hiện các hành vi liên quan đến giấy tờ giả, người dân có thể báo cáo ngay với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.