Bắt, khám xét chỗ ở nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện

Tối 6/6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) chính thức phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và thực hiện khám xét đối với hai cán bộ từng giữ chức vụ chủ chốt tại địa phương vì hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý đất đai.

Cụ thể, ông Đoàn Xuân Bình (SN 1956), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, và ông Phan Xuân Lâm (SN 1979), Phó Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Pắc, cùng trú tại thị trấn Phước An, đã bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điểm c khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Đoàn Xuân Bình. Ảnh: Báo GDTĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2014, bà Lê Thị Tố Kha đã có đơn xin thuê mặt bằng tại khu đất trống đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai để đầu tư xây dựng tổ hợp nhà hàng, cà phê và karaoke. Sau đó, UBND huyện Krông Pắc đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu vực công viên trung tâm hồ Tân An và kêu gọi đầu tư dự án tại khu vực này.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2015, ông Phan Xuân Lâm – khi đó là Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường – đã tham mưu, lập và thẩm định hồ sơ trình ông Đoàn Xuân Bình ký cho bà Kha thuê 4.732 m² đất và cấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 4.700 m² tại khu vực hồ Tân An – không đúng với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011–2020 và kế hoạch 5 năm (2011–2015) đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 52 của Luật Đất đai 2013, làm phát sinh thiệt hại lớn. Theo kết luận sơ bộ, giá trị quyền sử dụng đất cho thuê trái pháp luật tại thời điểm đó lên đến gần 8 tỷ đồng (7.956.466.000 đồng).

Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời phối hợp Viện KSND huyện Krông Pắc tiến hành khám xét tại nhà ở của ông Đoàn Xuân Bình và khám xét tại phòng làm việc, nhà ở của ông Phan Xuân Lâm. Quá trình khám xét có sự phối hợp của Viện KSND huyện Krông Pắc, lực lượng chức năng đã thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.