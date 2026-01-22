Ngày 22-1, Công an xã Trị An (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Lê Duy Anh (23 tuổi, xã Trị An) sau hơn 4 tháng lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia.

Đối tượng Lê Duy Anh (đứng giữa, mặc áo thun đỏ) lúc mới bị bắt

Theo công an, vào gần giữa tháng 5-2024, Lê Duy Anh đưa cháu N. (15 tuổi) đến một nhà nghỉ tại ấp Vĩnh An 8 (xã Trị An) thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Lê Duy Anh bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến tháng 9-2025, Lê Duy Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng di chuyển đến khu vực gần cửa khẩu Châu Đốc (An Giang), giáp biên giới Campuchia nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Phía Công an xã Trị An đã nhiều lần đến gia đình vận động, gửi thư kêu gọi đầu thú nhưng đối tượng vẫn ngoan cố lẩn trốn.

Biết Lê Duy Anh về thăm gia đình, Công an xã Trị An liền tổ chức lực lượng bắt giữ thành công. Tại cơ quan công an, Lê Duy Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.