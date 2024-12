Ngày 5/12, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lý Quang Thái (45 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố Thái về các hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Qua nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan công an tiến hành xác minh và xác định Lý Quang Thái là nhân viên của một công ty bất động sản đang hoạt động trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Lý Quang Thái làm việc với cơ quan công an

Trong quá trình tiếp thị mua bán chung cư và nhà ở xã hội cho công ty, Thái quen biết và thuê nhà của một phụ nữ sống tại xã Tân Hương làm văn phòng đại diện. Đồng thời, Thái mời người phụ nữ này làm cộng tác viên trong hoạt động tiếp thị nhà ở xã hội cho mình.

Đặc biệt, Thái tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại một cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và có quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp. Để tạo niềm tin cho người này, Thái đã đưa ra nhiều giấy tờ giả, hình ảnh cho thấy Thái là công an thật và gợi ý giúp người phụ nữ này một số vấn đề đang tranh chấp với người khác.

Do tin tưởng, trong tháng 11/2024, người phụ nữ đã nhiều lần đưa tiền cho Thái, tổng cộng gần 20 triệu đồng, cùng với điện thoại di động (trị giá 26 triệu đồng) để Thái giúp đỡ, giải quyết.

Khi nhận thấy mọi việc rơi vào "im lặng", nghi vấn bị lừa đảo, người phụ nữ đã báo công an và Thái thừa nhận bản thân vừa chấp hành xong án phạt tù 12 tháng do phạm tội "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Thái tại xã Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ giả các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác của Thái.