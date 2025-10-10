HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt kẻ mang xăng dọa giết cả nhà người khác vì tranh chấp đất đai

Thống Nhất |

Xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Nguyễn Viết Hùng mang theo xăng, dao và ổ khóa đến nhà người khác đe dọa.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Hùng (38 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “ Đe dọa giết người ”.

Bắt kẻ mang xăng dọa giết cả nhà người khác vì tranh chấp đất đai- Ảnh 1.

Nguyễn Viết Hùng bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn với một người dân trú phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng), Nguyễn Viết Hùng đã nhiều lần nhắn tin, trực tiếp đe dọa giết người này và gia đình.

Chiều tối 6/7, Hùng mua xăng, mang theo dao và ổ khóa đến nhà bị hại để tiếp tục đe dọa, khiến gia đình này rất hoảng loạn.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

Được biết, tội đe dọa giết người được coi là tội phạm ít nghiêm trọng, do đó khung hình phạt cơ bản của tội này có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết tăng nặng như: Đe dọa giết nhiều người; đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của họ; đe dọa giết trẻ em; đe dọa giết người để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội khác thì bị coi là tội phạm nghiêm trọng, bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

