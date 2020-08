Bắt kẻ giết người trong nhà nghỉ

Sinh được cho là hung thủ sát hại bà Nguyễn Thị T, 54 tuổi, thường trú ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trong nhà nghỉ ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất vào chiều 27/8.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thống Nhất xác định được danh tính hung thủ giết bà T. Sau hơn 20 giờ gây án, khoảng 15 giờ chiều 28/8 Công an Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Văn Sinh khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước đầu, Sinh khai nhận đã giết bà T do bà nợ hắn 600 triệu đồng đã lâu không trả. Sinh ra tay dùng dao sát hại bà T sau khi cả hai cùng vào nhà nghỉ.