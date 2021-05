Bắt kẻ giết người sau 18 năm trốn truy nã

Cụ thể, quá trình tiếp nhận thông tin truy nã đối tượng, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng truy nã truy tìm đối tượng truy nã đặc biệt Đặng Huy Tạo (SN 1955, trú tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, TP Cần Thơ (cũ) nay là tỉnh Hậu Giang).



Quá trình xác minh tại nhiều địa phương khác nhau, các trinh sát của Phòng truy nã truy tìm thu thập thông tin, tài liệu, xác minh phát hiện Tạo đang lẩn trốn lưu động tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đúc, TP HCM.

Khoảng 9h30’ ngày 26/5, tổ công tác Phòng truy nã truy tìm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai… đã bắt thành công đối tượng Tạo.

Trước đó vào năm 2003, Tạo thuê phòng trọ ở khu Phước Thuận, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 12h ngày 14/5/2003, Trần Quốc Thức (SN 1963), nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại cổng trường Tiểu học Long Thành A, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) thấy Tạo đi xe máy bán kẹo kéo và quay số trúng thưởng trước cổng trường đã ra nhắc nhở. Tuy nhiên, Tạo không nghe, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Tạo đã dùng dao đâm vào ngực trái của Trần Quốc Thức. Do vết quá nặng Thức đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng Tạo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can Đặng Huy Tạo. Do không xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng Tạo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã.