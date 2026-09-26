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Bắt kẻ giả cảnh sát cơ động chặn xe vòi tiền, khiến người đi đường tử vong

Văn Chương
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Nguyễn Như Ý mặc quân phục cảnh sát giả, chặn xe ngoài đường khiến tài xế hoảng sợ bỏ chạy, va vào xe khách ngược chiều và tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát cơ động nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, do muốn kiếm tiền bất chính, Ý nảy sinh ý định đóng giả cảnh sát cơ động để chặn người đi đường vi phạm giao thông, từ đó đe dọa, vòi tiền. Nam thanh niên này lên mạng tìm mua toàn bộ trang phục, biển tên, dùi cui, đèn pin và còi giống quân tư trang của lực lượng cảnh sát.

Bắt kẻ giả danh cảnh sát chặn xe vòi tiền khiến người đi đường tử vong tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Như Ý. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tối 24/9, Ý phóng xe máy từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng mang theo “đồ nghề” đến địa bàn xã Vô Tranh. Tại đây, hắn chọn khu vực vắng vẻ để thay sắc phục cảnh sát cơ động, cầm dùi cui và đèn pin chờ “con mồi”.

Khoảng 21h40 cùng ngày, phát hiện một người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, Ý lập tức lao ra rọi đèn, thị uy đe dọa, yêu cầu tài xế tấp vào lề.

Do lo sợ, người này lái xe lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý. Chiếc xe sau đó va chạm với một xe khách đang đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, vứt các vật dụng dùng để giả danh cảnh sát cơ động tại nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến rạng sáng 25/9, Ý đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ hành vi của Ý và các tình tiết liên quan vụ việc.

Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi gặp các đối tượng tự xưng công an có dấu hiệu bất minh, chặn xe vòi vĩnh, xử lý sai quy định thì cần hết sức bình tĩnh.

Người dân tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu hay có hành vi nguy hiểm dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Đồng thời, người dân cần chú ý ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, phương tiện và lập tức báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi tổng đài 113 để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu giả danh lực lượng công an, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho Nhân dân.

Tags

nguyễn như ý

Thái Nguyên

giả danh cảnh sát

cưỡng đoạt tài sản

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