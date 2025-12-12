Ngày 12/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị bắt giữ thành Đinh Nhiên (SN 1967, trú tại xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị). Nhiên là tội phạm bị truy nã về hành vi “Cướp tài sản của công dân” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan công an, Đinh Nhiên trốn lệnh truy nã suốt 36 năm, kể từ ngày cơ quan công an ra quyết định truy nã vào ngày 17/3/1989.

Đinh Nhiên được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai sau 36 năm trốn nã.

Tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng với một số đồng bọn dùng súng AK có đạn và lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua lại tại địa bàn khu vực Bãi Tranh, Quạt (thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên cũ - nay là tỉnh Quảng Trị).

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên rời khỏi địa phương, bỏ trốn sang Lào. Nhiều lần lực lượng triển khai truy tìm thông tin của Nhiên nhưng đều không rõ tung tích do người này cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Đến 16h ngày 11/12/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt thành công Đinh Nhiên.

Cách đây hơn 3 tháng, Công an tỉnh Quảng Trị cũng bắt giữ Phan Gia Ánh (SN 1996, trú tại khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), kẻ trốn nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo tài liệu điều tra, Phan Gia Ánh là kẻ nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (Dũng “chó”) cầm đầu. Nhóm tội phạm này hoạt động trong tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Sau khi gây án, Phan Gia Ánh bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng triển khai lực lượng, thu thập thông tin, lần theo dấu vết đối tượng nhằm bắt giữ Phan Gia Ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trinh sát phát hiện Ánh đang lẩn trốn tại TP.HCM. Tổ công tác triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công Ánh để phục vụ công tác điều tra.