Bắt kẻ đồi bại xâm hại bé gái 5 tuổi ở Quảng Nam

Ngày 30/12, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh (SN 1978, trú khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo Công an huyện Hiệp Đức, ngày 29/10, Nguyễn Phước Anh đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. (SN 2019) khi bé gái này đang chơi trốn tìm ở khu vực xung quanh nhà tại khối phố Bình Hòa.

Nguyễn Phước Anh bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nay Nhíp (SN 1974, trú thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 31/1/2012, bà Đ. (trú tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) đến Công an huyện Ia Pa tố cáo hành vi hiếp dâm của Nay Nhíp (chồng của bà Đ.) đối với cháu R. (SN 1998, là con riêng của bà Đ).

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa đã tiến hành xác minh, điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, Nay Nhíp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Sau 12 năm lẩn trốn, ngày 19/12 vừa qua, Công an huyện Ia Pa phát hiện Nay Nhíp có mặt tại địa phương nên đã áp giải lên trụ sở công an làm việc.