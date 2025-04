Theo báo Dân Trí, đến 9h ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khống chế được người đàn ông cầm súng cố thủ bên trong phòng trọ của đôi nam nữ ở TP Thuận An (Bình Dương).

Hiện danh tính nghi phạm chưa được cơ quan chức năng công bố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 7h cùng ngày, một người đàn ông mang theo súng vào một phòng trọ ở khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, TP Thuận An, rồi khống chế đôi nam nữ. Trong lúc khống chế, nghi phạm đã gây thương tích nhẹ cho hai nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, PCCC và Công an phường Hưng Định đã có mặt tại hiện trường để giải cứu đôi nam nữ.

Công an khống chế người đàn ông đưa lên ô tô về trụ sở để lấy lời khai. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại đây, lực lượng công an đã nhiều lần vận động nhưng người đàn ông vẫn cố thủ trong phòng trọ. Sau đó, công an đã giải cứu thành công hai nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn cầm súng cố thủ trong phòng trọ. Sau khoảng 2 giờ vận động không thành công, công an đã sử dụng trái nổ hơi cay để khống chế người đàn ông.

Theo báo Tuổi Trẻ, khi lực lượng công an ập vào, người đàn ông đã dùng súng chống trả nhưng đã nhanh chóng bị khống chế, lực lượng công an không bị thương.

Cũng theo nguồn tin, một số người dân cho hay, người đàn ông không sinh sống ở đây. Phòng trọ nơi người đàn ông khống chế đôi nam nữ là nơi ở của cô gái.

Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai của người đàn ông.